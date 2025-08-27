メタプラネットは２７日の取引終了後、海外で公募増資を実施すると発表した。発行株数は１億８０００万株で、需要状況に応じたオーバーアロットメント分は上限３億７５００万株。発行済み株式総数は最大で５億５５００万株（７６．９％）増加する見通し。同社は手取り概算で１３０３億３４００万円を調達し、ビットコインの購入に１２３８億１８００万円、ビットコイン・インカム事業におけるプットオプション売取引