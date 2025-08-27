２６日、新華社主催「国社之鏡・世紀光影之人民必勝」展で、展示を見る人たち。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月27日】新華社が主催する芸術展「国社之鏡・世紀光影之人民必勝」が26日、北京市の国家金融情報ビルで始まった。主に第2次世界大戦の中国戦線に焦点を当て、140点以上の貴重な歴史写真、抗日戦争関連の文化財、十数点の著名芸術家による絵画や彫刻作品を展示。雄大な気概に満ちた抗日戦争の全体像を描