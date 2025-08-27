日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1781枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21781( 21124) ソシエテジェネラル証券 19580( 19430) JPモルガン証券4970(4050)