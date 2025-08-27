【その他の画像・動画等を元記事で観る】 リーガルリリーが、東京、岩手、大阪の3ヵ所を結ぶコンセプトツアー『夏の大三角形』を開催。8月23日にGORILLA HALL OSAKAで開催された、大阪公演のライブレポートが到着した。 ■コンセプトツアー『夏の大三角形』のテーマは“星と宇宙” この夏、リーガルリリーが東京、岩手、大阪の3ヵ所を結んで開催したコンセプトツアー『