“キケ”の愛称で親しまれているドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦に「8番三塁」で先発出場した。左肘を痛め、7月上旬から負傷者リスト（IL）に入っていたが、この日ついにフィールドに帰還。さらにデーブ・ロバーツ監督は、この日務めた三塁手に限定する考えはなく、左翼手としての起用も示唆した。米複数メディアが伝えている。 ■キム・へソンも左