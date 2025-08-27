最近のYouTubeではどんな動画が人気なのか。ジャーナリストの肥沼和之さんは「アカウント停止スレスレの過激動画を配信する新規参入者が続々登場し、人気を博している」という――。（第1回）※本稿は、肥沼和之『炎上系ユーチューバー』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。■「私人逮捕」を配信するユーチューバーが出現私人逮捕系ユーチューバーとはその名の通り、犯罪・違法・迷惑行為を働いた人を、自分たちが私人逮捕