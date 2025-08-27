高校生の就職採用試験が9月に解禁されますが、金沢商業高校では同窓生による模擬面接が行われました。金沢市小立野の金沢商業高校では、就職を希望している生徒の面接対策のため、毎年、希望の会社が決まるこの時期にOBやOGらによる模擬面接を行っています。27日に行われた模擬面接では、就職を希望する3年生88人が参加し、面接官役の同窓生2人から興味のあるニュースや学校生活で頑張ったことなどの質問に答えていました。生徒「