江戸城にあった大奥とはどんな場所だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「江戸城本丸御殿の約半分を占め、数百人もの女性が仕えていた。ただ、将軍は好き勝手に『夜の相手』を選べたわけではなかった」という――。■秘密のベールに包まれた大奥の真の姿江戸城の最深部に位置し、1人の将軍のために何百人もの女性が仕えていた大奥。秘密のベールに包まれた場所として、いまなお好奇の的になっているが、実際に存在し、機能して