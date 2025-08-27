英南東部ハートフォードシャーのホテル前で、難民申請者の立ち退きを求めるデモの参加者＝22日（共同）【ロンドン共同】英国各地で難民排斥を訴えるデモが拡大している。難民審査の待機者が宿泊するホテルに対し、高等法院が滞在を差し止める仮処分命令を下したのがきっかけ。スターマー政権は「難民ホテル」を段階的に廃止すると確約したが、難民受け入れそのものに反対する市民の抗議が続く。政権への非難が拡大している。「