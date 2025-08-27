【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２６日、ヨルダン川西岸の拠点都市ラマッラの両替所を急襲し、５人を拘束するとともに現金数十万シェケル（１シェケル＝約４０円）を押収した。軍は、両替所がパレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラム主義組織ハマスへ資金を送金していたと主張している。現場はラマッラ中心部の市場近くで、イスラエル軍は、石を投げるなどして抵抗したパレスチナ人に発砲し、パレスチナの保健当局