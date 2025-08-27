俳優の山田裕貴（34）が自身のインスタグラムで父の和利さんが亡くなったことを報告。4年前に癌を患い闘病していたと明かしてた。60歳だった。和利さんは中日と広島で活躍した元プロ野球選手だ。東邦高からドラフト4位で中日に入団し、1987年に一軍に上がって三塁手として活躍した。1991年にトレードで広島に移籍し、1996年中日に復帰。そのオフに引退している。実働8年で、打率.262、22本塁打、102打点、21盗塁の成績を残した