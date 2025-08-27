大阪・平野の静かな住宅街に、週に3日だけオープンする焼き菓子店「多福（たふく）」。スパイスの香りをまとったクッキー缶や、完全予約制のパフェなど、ひと口ごとに“香りの余韻”が広がる唯一無二のスイーツが並びます。 香りにこだわる店主・中尾さんが11年前に立ち上げたこのお店は、地域に根ざしながらも独自のスタイルを追求し続ける、まさに「自分のペースで丁寧に営む」お菓子屋さん。五感が喜