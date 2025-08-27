岡山市議会特別委員会 岡山市議会が27日、カスタマーハラスメントの防止に向けた条例の素案を明らかにしました。検討していた違反者への罰則を設けない方針です。 岡山市議会の特別委員会で「カスタマーハラスメント防止条例」の素案が示されました。 基本理念として、就業者と顧客らが対等な立場で、互いを尊重することなどを掲げています。 その上で、声を荒らげるなどの「威圧的な言動」や、