ウーマンラッシュアワーの村本大輔が8月25日のInstagramで痛々しい姿を晒し、波紋を呼んでいる。【写真】自業自得では…クラゲに刺されて痛々しい村本の上半身村本は《真夜中の宇野の漁港で浮いていたら…こうなった…次同じやつに刺されたらアナフィラキシーってやつで死ぬかもしれないらしい激痛で救急車で運ばれました》のメッセージとともに、上半身に赤いミミズ腫れのような線が無数に浮き出た姿をアップした。クラゲに刺