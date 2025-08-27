メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、２５日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。この日は、２人で「仲直りの仕方」について議論を重ねた。松陰寺が「『ごめんなさい』は、まず１歩目だよね？」と話すと、カズレーザーも「誠心誠意」とうなずいた。カズレーザーは「どっちかが折れるって決めちゃった方がいい。強い方が折れるわけですから」と持論