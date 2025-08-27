知らない言語が使われている国で、単語の意味を推測するにはどうすればいいのか。言語教育が専門で山口大学教員の山本冴里さんは「単語に隠されたヒントを読み解くことができれば、ドイツ語であってもリトアニア語であっても、簡単な情報であれば推測することができる」という――。※本稿は、山本冴里『8週間語学の旅水先案内人はずれっちと様々な言語の海へ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■ドイツの本屋で「絵本