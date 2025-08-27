◆バレーボール世界選手権第６日（２７日、タイ・バンコクほか）１次リーグＨ組で世界ランク４位の日本は同８位で大会２連覇中のセルビアと対戦する。日本時間午後７時開始予定。日本協会によると、過去の対戦は１２勝１４敗で、直近６月のネーションズリーグ１次リーグでは日本がストレート勝ちしているが、セルビアの主力が出場していなかった。２３日のカメルーンとの初戦に３―０で勝ち、２５日のウクライナ戦は先に２セ