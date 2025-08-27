巨人・田中将大投手が史上４人目となる日米通算２００勝目をかけ、２８日の広島戦（マツダ）で先発する。登板前日の２７日は屋外で短距離ダッシュ、キャッチボールなどの最終調整をこなし「いつも通りです。いつも通り、登板を迎える感じですね」と現在の心境を口にした。敵地・マツダでの登板は楽天時代の２３年６月１４日以来。球場の特徴、マウンドのイメージもインプット済みだ。今月７日の再昇格後はローテーションを守っ