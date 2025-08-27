日本相撲協会は２７日に東京・両国国技館で御免祝いを開き、大相撲秋場所（９月１４日初日・両国国技館）の場所前後の日程などを発表。秋場所の国技館ちゃんこは１５日間、横綱・大の里が所属する二所ノ関部屋のちゃんこ（１杯５００円）が登場する。初日から５日目は「しょうゆ味」、６日目から１０日目までは「しお味」、１１日目から千秋楽までは「みそ味」の提供する予定。夏場所は初日から８日目が佐渡ケ嶽部屋のしお味、９