広島市の松井一実市長（中央）、長崎市の鈴木史朗市長（左）との面会に臨む石破首相＝27日午後、首相官邸石破茂首相は27日、広島市の松井一実、長崎市の鈴木史朗両市長と官邸で面会し、来年11〜12月に国連本部で開かれる核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を要請され、慎重姿勢を示した。「内容はよく理解した。いろいろ考慮することもあり、しっかり考える」と述べた。面会後、両氏が記者団に明らかにした。