◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）２７日午後６時から広島・マツダスタジアムで行われる予定だった広島・巨人戦は、雷雨のため午後７時試合開始に変更された。観客には場内アナウンスで、雷がひどいため客席から避難するよう呼び掛けられた。この日は試合前練習の際にゲリラ豪雨の予報が出ていたため、巨人の野手の練習が室内練習場に変更になっていた。