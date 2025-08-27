愛が止まらないゴールデンレトリバーさんに、小さな女の子がお礼しようとして…？あまりにも尊い2人のやりとりに、心温まる人が続出しています。話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破し、「ピュアで泣いた」「尊すぎる…」「見てて笑みがこぼれます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな女の子へ『大好き』を伝える大型犬→次の瞬間…気持ちに応えた『悶絶級の行動』】