モモやリンゴの生産が盛んな鹿角市とブドウの生産が盛んな小坂町で、農作物が盗まれる被害を防ごうと、JAや警察など7つの関係機関が実行委員会を立ち上げ、パトロールを強化することにしました。26日は、過去に盗難被害が発生した、果樹園などをパトロールし、農家に対策の徹底と注意を呼びかけました。県内有数のモモやリンゴの産地、鹿角市。特産の「かづの北限の桃」の主力品種、川中島白桃の収穫は、まもなく最盛