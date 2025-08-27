◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人（27日、マツダスタジアム）マツダスタジアムで行われる広島対巨人が雨天のため試合開始が変更となりました。午後5時半頃に雨の勢いが強くなり、雷が何度も鳴っていましたが、午後6時には雨は徐々に弱くなり、屋根の下にいた観客も席に戻りはじめました。午後6時プレーボール予定でしたが、午後7時に遅らせて行うことが発表されました。