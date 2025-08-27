「広島−巨人」（２７日、マツダスタジアム）激しい雷雨のため、試合開始が１８時から１９時へと変更となった。場内アナウンスでは観客へ向けて、「ただいま、雷が鳴っていますので屋根の下へご移動くださいませ」と避難するよう呼びかけられた。両軍の予告先発は広島・大瀬良、巨人・森田。強い雨が降り、グラウンドにはシートも掛けられている。