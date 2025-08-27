県によりますと、山形県庄内地方の小学校の男性教諭が停職処分となりました。この教諭は女子児童の水着を広げて見たということです。 県教育局によりますと、庄内地方の小学校の男性教諭（30代）が6月中旬、学校内で女子児童1人の水泳バッグから水着を密かに取り出し、その場で広げて見たということです。 教諭は女子児童の私物を物色したとして、停職1年の懲戒処分を受けました。処分はきょう付けで行われたと県が公表しました