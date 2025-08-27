グーグルは、Google DeepMind製の新しい画像編集モデルがGeminiアプリに統合されたと発表した。 画像の生成や編集を繰り返してもキャラクターの一貫性を維持することに重点をおいて改善に取り組んできたといい、人やペットの写真を編集する際に、わずかな編集をおこなう場合でも常に本人らしく見えるように設計されているとうたう。 ユーザーはGeminiに写真を渡し、変更したい内容を伝える