「広島−巨人」（２７日、マツダスタジアム）巨人・田中将大投手が、先発前日の調整を終えた。日米通算２００勝が懸かる一戦だが「２日前に話した通り、いつも通りです。とにかく明日集中してしっかり頑張ります」と、冷静に語った。前回登板の２１日・ヤクルト戦では５回１失点で２勝目。８月に復帰後は全て５イニングをクリアするなど、状態は上がっている。シーズン終盤、チームとしても負けられない戦いが続く。経験豊