1990年、私が広告マンだった頃さる8月14日、終戦記念日の前日は、岡村靖幸の誕生日だった。御年60に。つまりは還暦である。私たちは、岡村靖幸が還暦になる時代を生きているのだ。というわけで今回は、昨年7月にアップした、彼のアルバム『靖幸』（89年）がもたらしたリアルタイムでの衝撃を描く本連載第1回の続編として、その1年後=「1990年の岡村靖幸」と同年のアルバム『家庭教師』の衝撃について語ってみたい。もちろんリアル