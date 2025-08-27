お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成（47）が、27日までに鬼越トマホークのYouTubeチャンネルに出演。宮迫博之への思いを語った。【動画】ガリットチュウ福島、宮迫博之への思いを激白冒頭から“闇営業”問題に関する話題になると、良ちゃんが「これはもう、正直に僕ら言います。たまたまオファーきたんで、日が被っただけなんで。この後、宮迫さんとコラボする」と告白。福島は、たまらず立ち上がって「ウソでしょう！」