女優の石田ひかり（53）が27日、プロ野球のDeNAー阪神戦（横浜）に登場した。歓声を浴びながら登場した石田は、背番14のユニホームに、青のパンツ姿。笑顔で一礼するとしっかりとしたフォームで山なりのボールを投げ込んだ。投げ終わったあとはマウンド上に座り込み、丁寧に素手で土を払って整える気遣いも見せた。ネット上では石田の気遣いに「お気遣いが素敵」「終わったあとに手でマウンド綺麗にしてくって…ステキ」「マ