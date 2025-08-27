沢井製薬が発売する減酒治療を補助するスマートフォン用アプリのイメージジェネリック医薬品（後発薬）大手の沢井製薬は27日、国内初の減酒治療を補助するスマートフォン用アプリを9月1日に発売すると発表した。アルコール依存症患者向けに医師が処方する医療機器扱いで、日常的に飲酒量の低減を支援するのが特長。断酒が必要となる重症化前の早期治療の普及につなげる。アプリは東京のベンチャー企業キュア・アップが開発した