27日、中国吉林省長春市で「中国・北東アジア博覧会」の開幕式に出席した北朝鮮の馬宗帥・駐瀋陽総領事（共同）【長春共同】中国吉林省長春市で27日、各国の経済交流を促す「中国・北東アジア博覧会」が開幕した。今年で15回目。日本や韓国、ロシア、モンゴルなどがブースを設けて自国の特産品をアピールした一方、例年と異なり北朝鮮の商品を専門に扱うブースはなかった。外交筋は、北朝鮮がロシアとの関係強化を優先し、中国