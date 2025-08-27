千屋牛の共進会新見市 岡山県新見市で特産の千屋牛の質を競う共進会が開かれ、地元の高校生が出品した牛が1位に輝きました。 千屋牛の品質を高めようと、新見市とJA晴れの国岡山が毎年開いているもので、今回は28頭が審査に臨みました。 赤い帽子をかぶった審査員が発育の状態や体の形などを採点します。その結果、新見高校の牛が最高位のグランドチャンピオンに輝きました。 （新見高校［将来は千屋牛に携