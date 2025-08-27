あわや大事故になっていたかもしれません。トラックからタイヤが外れる瞬間をドライブレコーダーが捉えていました。札幌市内の道路を走るトラック。左後部のタイヤ2本が突然、外れました。トラックは路側に止まりますが、猛スピードで転がるタイヤの先には自転車が。さらに、もう1本のタイヤは反対車線に転がり、乗用車に衝突。別の車のドライブレコーダーが捉えていました。大事故につながりかねないトラブルですが、警察によりま