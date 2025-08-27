湖北省武漢市江夏区の長江沿いでは最近、北斗技術を活用し夜間視認機能を備えた監視カメラが夜の川面を監視している。鳴飛偉業技術のエンジニアの余楊（ユー・ヤン）氏は、「北斗技術の力で、夜間や砂嵐、雨・霧の天候でも、船舶の識別番号、状態、航跡、さらには喫水深度まで正確に把握できる」と説明した。中国新聞網が伝えた。「湖北製」北斗は現在、技術先進地から幅広い産業分野へと浸透し、経済の質の高い発展を牽引する新た