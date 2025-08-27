先週23日･土曜日。静岡･三島市の工場には行列が。（取材ディレクター）「朝7時30分過ぎです。すごい行列になっています。50人くらいでしょうか…」実はこの日は、この食品会社の月に一度の工場直売イベントの開催日。オープン前から駐車場も満車の状態。（買い物客）「毎月楽しみにしている。早い人は一時間前とか当たり前に並んでいる。エコバック3つ用意した」そして朝8時のオープンと同時に待ちわびた客が流