２７日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２３．１６ポイント（１．２７％）安の２５２０１．７６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．４０ポイント（１．４０％）安の９０２０．２６ポイントと続落した。売買代金は３７１３億７６１０万香港ドル（約７兆５９８億円）に拡大している（２６日は３１７８億７０９０万香港ドル）。米関税政策の不透明感が重