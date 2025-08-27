ロッテの人気ロングセラーブランド「チョコパイ」から、秋限定の「生 チョコパイ＜栗＞」が2025年9月1日（月）より全国で発売されます。しっとりふんわりの栗ペースト入りケーキに、コクのあるホイップクリームをサンドし、栗色のチョコで包んだ秋の味覚を堪能できる一品。仕事や家事の合間にも楽しめる手軽さで、旬のスイーツタイムをもっと贅沢に演出します。価格は想定200円前後（税込）です。