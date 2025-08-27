◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(27日、マツダスタジアム)両チームのスタメンが発表されました。巨人は前日から丸佳浩選手を代え、3試合連続安打中で前日ホームランのキャベッジ選手が5番・レフトで20日以来のスタメンとなりました。リチャード選手を6番にあげ、7番に吉川尚輝選手が入っています。先発は2年目の森田駿哉投手。前回は20日のヤクルト戦で5回途中6失点となり、ここまで5試合登板で2勝2敗、防御率2.79としています。一