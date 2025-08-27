味や香りで日本酒の種類を当てるきき酒の大会が秋田市で開かれました。全国大会への切符をかけ、70人余りが難問に挑みました。今年で44回を数える全国きき酒選手権大会の県予選。20代～70代までの74人が参加しました。初参加「県庁で働いてます。県庁で食の関係の仕事してて、利き酒の知識を持って仕事をできればなと思って」初参加「この後仕事で一切飲めないので、においで何とか優勝を目指します」上位2人が全国大会への