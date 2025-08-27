◆楽天―ソフトバンク（26日、秋田）4連敗中の首位ソフトバンクは、秋田で楽天と対戦する。1番には野村勇が入り、周東佑京は7月13日楽天戦以来、今季3試合目の2番となった。柳町達は今季初8番。先発は大津亮介。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1三野村勇2中周東佑京3右近藤健介4一中村晃5指山川穂高6二牧原大成7遊今宮健太8左柳町達9捕海野隆司 投大津亮介