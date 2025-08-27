お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしことまひるが２７日、都内で行われた「レゴランド・ディスカバリー・センター『遊びながら学ぶ』夏休み限定イベントトークショー」に登壇した。１分間でどんだけ高くレゴを高く積み上げられるかなど子供たちと対決したガンバレルーヤ。よしこは「想像力が膨らみますね」とレゴを楽しんだ様子だった。女の子から「どうしてそんなに面白いですか？」と聞かれるとよしこは「いっぱい食べて