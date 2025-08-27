◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人は２７日、広島戦のスタメンを発表した。トレイ・キャベッジ外野手が「５番・左翼」で６試合ぶりに先発出場。２６日の同戦で左翼へ豪快なアーチを描き、復調傾向を示した助っ人のバットに期待がかかる。打撃好調の中山礼都内野手は３番で起用された。先発マウンドは森田駿哉投手。岸田行倫捕手との同学年バッテリーで白星を狙う。雷雨のため試合開始が