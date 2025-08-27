◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）【日本ハム】１（左）矢沢、２（中）五十幡、３（指）水谷、４（三）郡司、５（二）石井、６（右）万波、７（一）清宮幸、８（捕）伏見、９（遊）山縣、▽投＝山崎福也【西武】１（二）平沼、２（三）デービス、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（指）セデーニョ、６（中）長谷川、７（捕）古賀悠、８（遊）滝沢、９（左）渡部聖、▽投＝与座