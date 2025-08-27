◆パ・リーグオリックス―ロッテ（２７日・ほっともっと神戸）【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）山口、５（捕）寺地、６（三）安田、７（一）上田、８（遊）友杉、９（二）小川、▽投＝種市【オリックス】１（左）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（右）杉本、５（三）西野、６（一）頓宮、７（遊）紅林、８（捕）若月、９（中）麦谷、▽投＝寺西