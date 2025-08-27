◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２７日・バンテリンドーム）【ヤクルト】１（右）太田、２（中）西川、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）北村恵、７（遊）長岡、８（捕）古賀、９（投）ランバート【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）ブライト、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）チェイビス、８（捕）石伊、９（投）大野