東京地検特捜部が日本維新の会の池下卓衆院議員の秘書を詐欺容疑で捜査しているとした読売新聞の27日付朝刊に関し、同社幹部は同日、大阪府高槻市の池下氏の事務所を訪れて「誤報だった」と謝罪した。池下氏が明らかにした。