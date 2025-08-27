好意を抱いた女性警察官に付きまとい嫌がらせをしたとして、ストーカー規制法違反（ストーカー行為）と偽計業務妨害の罪に問われた秋田県警の元警視伊藤幸広被告（60）は27日、秋田地裁（岡田龍太郎裁判官）の初公判で起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告は不倫関係にあった女性から別れを切り出されたため、女性と交際相手の男性を引き離そうと嫌がらせをしたと指摘。女性の自宅周辺で爆竹を鳴らし、嫌いなキュウリを