◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（２７日・秋田）【ソフトバンク】１（三）野村、２（中）周東、３（右）近藤、４（一）中村、５（指）山川、６（二）牧原大、７（遊）今宮、８（左）柳町、９（捕）海野、▽投＝大津【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（遊）宗山、７（左）ゴンザレス、８（中）辰己、９（捕）堀内、▽投＝古謝